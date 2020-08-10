Взрыв газовой заправки в России: огонь выше 16-этажки и пострадавшие

10 августа в российском Волгограде произошел взрыв и пожар на газовой заправке.
На проспекте Ленина загорелась цистерна с газом.
Предварительно, вследствие чрезвычайного происшествия пострадали четыре человека. Одного из них госпитализировали.
После мощного взрыва обломки заправки разметало на сотни метров.
На снимках видно, что огненный шар после взрыва поднялся выше 16-этажного дома.
Также очевидцы сняли момент взрыва на газовой заправке.
Заправка могла взорваться во время проведения на ней огневых работ, пишут СМИ.
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Взрыв в Бейруте
Во вторник, 4 августа, в столице Ливана произошел разрушительный взрыв, вследствие которого по меньшей мере 137 человек погибли и около 5 тыс. получили ранения.
Взрыв в Бейруте поднял в воздух грибовидное облако, а над городом разнеслась сверхзвуковая волна.
К трагедии привел взрыв 2 750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которая хранилась на складах в порту города.
Источник: V1.ru
Фото: V1.ru