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Факты / Происшествия

Брызнули из баллончика и ударили по голове: в Затоке избили полицейского

В Затоке Одесской области 27-летний парень избил полицейского.

10 августа в полицию поступил сигнал от военных Нацгвардии о том, что у них возник конфликт с владельцем торговой палатки из-за нарушения им правил карантина.

На место подошел ближайший патруль полицейских. Они обнаружили двух парней, которые спорили с гвардейцами. Во время этого один из парней применил газовый баллончик.

После этого злоумышленник побежал. Полицейский побежал за ним, но его догнал второй парень и нанес телесные повреждения. У полицейского диагностирован ушиб и сотрясение головного мозга.

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Полицейские применили спецсредства и физическую силу согласно статьям 44 и 45 закона Украины О Национальной полиции.

27-летнему злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

По словам начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Александра Гнедова, в течение суток несовершеннолетний парень, который убегал от полицейского, обратился за помощью в больницу, сообщив, что телесные повреждения получил от правоохранителей.

Проводится досудебное расследование.

Избиение мужчины в Одесской области

6 июля в Одесской области водитель легковушки и дальнобойщик устроили драку из-за того, что не поделили дорогу.

Дальнобойщик не рассчитал силы и нанес 60-летнему мужчине сильный удар. В результате он потерял сознание.

Свидетели рассказали, что инцидент видела полиция, но когда приехали медики, правоохранители почему-то о драке не рассказали.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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