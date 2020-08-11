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Факты / Происшествия

Служил в террористическом Оплоте: среди пограничников обнаружили “оборотня”

Пограничники обнаружили в своих рядах человека, который в прошлом воевал за боевиков на Донбассе. Боец поступил на службу в Харьковский пограничный отряд.

Оборотня обнаружили сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы.

В сентябре 2014 года, военный добровольно вступил и в феврале 2015 года и воевал в составе батальона террористов Оплот. Служил на базе подразделения и за это получал зарплату.

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Он ушел со службы после того, как Оплот вывели на передовую. Переехал в Харьков и пошел на службу в ряды пограничников.

Против мужчины возбудили дело по ст. 258-3 УК Украины Создание террористической группы или террористической организации. Ему вручили подозрение, следствие продолжается.

100 иностранцев воевали на Донбассе

В Офисе генпрокурора данные о более 100 иностранцах-террористах, воевавших на Донбассе. Против них возбуждены уголовные производства.

Следователи установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время воевали граждани Болгарии, Испании, Италии, Молдовы, Литвы, Нидерландов и других.

Источник: Госпогранслужба

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