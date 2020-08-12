На улице Северной в Киеве пожилая женщина бросила двух внучек в коляске возле одного из магазинов.

Девочкам один и два года. Детей заметили прохожие и вызвали полицию.

Правоохранители выяснили, что семья состоит на учете, а родители уклоняются от выполнения своих обязанностей.

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Они разыскали бабушку, которая рассказала, что два месяца назад дочь оставила ей своих детей и не появляется дома. Женщина вообще не интересуется дочками.

В связи с этим пожилая женщина написала отказ от детей и передала на попечение государству.

Медики осмотрели их и отвезли в медицинское учреждение для временного пребывания.















Дочь оставила детей и ушла: в Киеве бабушка бросила внучек в коляске у магазина / 4 фотографии

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