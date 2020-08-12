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Факты / Происшествия

Не зашили после вскрытия: в морге Днепра матери отдали тело ребенка в пакете с мусором

В Днепре женщина потеряла ребенка на шестом месяце беременности, а когда пришла забирать тело для похорон, то получила мусорный пакет с жутким содержимым.

Открыть пакет Ангелина решилась только дома. В нем лежало тело ее дочери с мусором — перчатками, бинтами и пластырями. После вскрытия ребенка даже не зашили.

— Мой ребенок был заломан, у него были выломаны ручки и ножки, она была заморожена в виде шарика, — рассказала женщина.

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Ангелина написала свою историю в Facebook и в ее сторону сразу посыпались проклены и угрозы. Женщине звонят по телефону и шлют СМС. Она считает, что это делают друзья патологоанатома Анны Финити, которую она отметила в своем посте.

— Во-первых, я хочу выразить соболезнования матери погибшего ребенка. Во-вторых, в мои обязанности входит проведение вскрытия, оформление протокола, выдача свидетельства о смерти.

К одеванию, хранению, зашивке, омовению и выдаче тела родственникам я не имею никакого отношения, потому что это не входит в перечень моих обязанностей, — сказала Финити.

Кто выдал Ангелине ребенка в мусорном пакете — неизвестно. Женщина не собирается обращаться в полицию, но хочет, чтобы виновному указали на недопустимость подобных случаев.

Родила ребенка и закопала на кладбище

2 июля житель села Мирное Одесской области сообщил в полицию, что его собака нашла тело младенца.

Полицейские установили личность матери. Ею оказалась 32-летняя местная жительница, у которой уже есть семь детей.

По ее словам, она родила мертвого ребенка на седьмом месяце беременности.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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