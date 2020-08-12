В Киеве у маршрутного такси во время движения сломалась задняя ось, в результате чего отлетели колеса и начали таранить другие авто. Инцидент произошел на Северном мосту.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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— К счастью, в этом автопроисшествии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом. На водителя маршрутного транспортного средства был составлен протокол по ст.124 (совершение ДТП) КоАП, — отметили в патрульной полиции.

В Киеве двое мужчин похитили маршрутку

В столице двое мужчин похитили маршрутку Богдан, когда водитель на остановке отошел в магазин. Далее гонялись на нем в дворе многоэтажки по улице Тульчинской.

Ребята устроили из двора автодром — ездили на большой скорости, выезжали на бордюры и во время поездки передавали руль друг другу.