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Факты / Происшествия

Во Франции во время конфискации авто полицейский поджег мужчину электрошокером

Во Франции полицейский поджег электрошокером мужчину. Инцидент произошел, когда пристав пришел к пострадавшему, чтобы конфисковать автомобиль по решению суда.

Ранее мужчина угрожал сжечь машину, если у него захотят ее отобрать, поэтому пристав отправился у нему с полицейскими.

Мужчина встретил их с канистрой в руках, однако он облился бензином сам и начал чиркать зажигалкой, угрожая поджечь себя.

Правоохранитель пытался помешать мужчине совершить самосожжение и ударил его электрошокером.

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— Использование электрошокового пистолета с углеводородными испарениями атмосфере могло спровоцировать возгорание, — заявили в прокуратуре Кана.

Пока правоохранители не установили, имели ли место уголовно наказуемые деяния, однако административное расследование продолжается.

Мужчину госпитализировали в одну из парижских больниц в тяжелом состоянии.

Во Франции избили футболиста Бреста

На футболиста французского Бреста Ронаеля Пьера-Габриэля совершили нападение во Франции.

Пресс-служба клуба Брест отметила, что 22-летний футболист получил телесные повреждения, а его автомобиль полностью сожгли.

Источник: France 3

Фото: Dreamstime

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