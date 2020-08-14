На Одесщине мужчина бил и держал на цепи 10-летнего сына сожительницы

В Одесской области иностранец в состоянии алкогольного опьянения ударил по лицу ребенка своей сожительницы и приковал его цепью к радиатору.

В полицию обратилась бабушка пострадавшего 10-летнего мальчика, которая узнала о происшествии от старшей сестры ребенка.

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Однако мать в полиции рассказала, что не видела, как сожитель издевается над детьми. При осмотре места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили цепь, на которую, вероятно, и был прикован мальчик.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по части 2 статьи 146 УК Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

К сожалению, в Украине это не первый случай издевательства над детьми. Недавно в Киеве на улице Шолом-Алейхема из окна многоэтажки выпал шестилетняя ребенок. Тогда без сознания мальчика госпитализировали в больницу с травмами.

Правоохранители выяснили, что в квартире, где живет ребенок, находились мать и ее друзья. Они были в состоянии алкогольного опьянения.