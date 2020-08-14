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Факты / Происшествия

В Киеве аферисты выманивали у пенсионеров деньги за “акционные” купоны

В Киеве мужчина и женщина подходили к пенсионерам на улице и предлагали принять участие в акции от одного из столичных супермаркетов.

Аферисты говорили людям, чтобы получить акционные купоны и бесплатную бытовую технику, необходимо доказать свою платежеспособность, продемонстрировав наличие средств.

Доверившись мошенникам, пенсионеры передавали им деньги, после чего мошенники исчезали.

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Таким образом в течение июня 2020 года злоумышленники обманули двух пенсионеров на сумму 46 тыс. грн.

На данный момент обвинительный акт направили в Деснянский районный суд г. Киева для рассмотрения.

Как аферисты отбирают квартиры

Аферисты придумали новую схему, как отобрать квартиру. В зоне риска — жители квартир, которые зарегистрированы на нескольких владельцев.

Мошенники покупают часть и заселяют своего агента, а тот за деньги делает жизнь других владельцев невыносимой.

Источник: Прокуратура Киева 

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