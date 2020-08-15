В Одессе из-за короткого замыкания загорелась многоэтажка

В 20-этажном доме Одессы произошло короткое замыкание, которое спровоцировало возникновение пожара.

На улице Марсельской, 60 очевидцы увидели столбы дыма, которые шли с ЖК Острова, а в соседних домах пропало электричество — на помощь выехали подразделения спасателей.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 21.40. Загорелась электрощитовая на третьем этаже, после чего огонь распространился по проводам на второй и третий этажи.

На 10 и 19 этажах спасатели эвакуировали людей из квартир. На место ЧП выехали 12 машин и 43 пожарных. Пожар удалось потушить, однако люди с верхних квартир не могут выйти из дома из-за задымления на лестничной площадке.

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Взрыв в порту Бейрута

Вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который разрушил полгорода. По предварительным данным, сдетонировали 2 750 тонн нитрата аммония на одном из портовых складов.

Причиной взрыва стали сварочные работ на складе, где находились химикаты.

В результате взрыва погибли более сотни человек, ранены более 3 тыс.

Источник: УСИ