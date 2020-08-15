В Одессе из-за короткого замыкания загорелась многоэтажка

В 20-этажном доме Одессы произошло короткое замыкание, которое спровоцировало возникновение пожара.
На улице Марсельской, 60 очевидцы увидели столбы дыма, которые шли с ЖК Острова, а в соседних домах пропало электричество — на помощь выехали подразделения спасателей.
Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 21.40. Загорелась электрощитовая на третьем этаже, после чего огонь распространился по проводам на второй и третий этажи.
На 10 и 19 этажах спасатели эвакуировали людей из квартир. На место ЧП выехали 12 машин и 43 пожарных. Пожар удалось потушить, однако люди с верхних квартир не могут выйти из дома из-за задымления на лестничной площадке.
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Взрыв в порту Бейрута
Вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который разрушил полгорода. По предварительным данным, сдетонировали 2 750 тонн нитрата аммония на одном из портовых складов.
Причиной взрыва стали сварочные работ на складе, где находились химикаты.
В результате взрыва погибли более сотни человек, ранены более 3 тыс.
Источник: УСИ