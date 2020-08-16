На Харьковщине мужчина упал в бункер с зерном и погиб

В воскресенье, 16 августа, в Харьковской области во время работы на предприятии погиб 53-летний мужчина.

По информации правоохранительных органов, он упал в бункер с зерном, и от полученных травм погиб на месте.

— Рабочий агропредприятия по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном, — сообщили в полиции области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Выясняются все детали инцидента.

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К сожалению, в Украине это не первый случай трагической смерти на предприятии. Недавно в центре Харькова сотрудника КП Харьковские тепловые сети смыло напором кипятка.

Тогда насосной станции Харьковских тепловых сетей произошел прорыв горячей воды. В это время на станции находился 71-летний сотрудник предприятия.