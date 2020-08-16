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Факты / Происшествия

В Харькове таксист с перерезанной шеей самостоятельно добрался до больницы

В Харькове таксисту знакомый перерезал шею, однако мужчина смог самостоятельно добраться до больницы и дошел до приемного отделения.

Правоохранители установили, что ранил таксиста 37-летний его знакомый.

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Во время осмотра машины пострадавшего и опроса свидетелей, копы установили, что ранение мужчина получил в ходе конфликта со своим знакомым.

Находясь в салоне авто, злоумышленник ударил потерпевшего раскладным ножом в область шеи.

  • В Харькове таксист с перерезанной шеей самостоятельно добрался до больницы
  • В Харькове таксист с перерезанной шеей самостоятельно добрался до больницы
  • В Харькове таксист с перерезанной шеей самостоятельно добрался до больницы
  • В Харькове таксист с перерезанной шеей самостоятельно добрался до больницы
  • В Харькове таксист с перерезанной шеей самостоятельно добрался до больницы
  • В Харькове таксист с перерезанной шеей самостоятельно добрался до больницы
В Харькове таксист с перерезанной шеей самостоятельно добрался до больницы / 3 фотографии

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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