В Харькове таксист с перерезанной шеей самостоятельно добрался до больницы

В Харькове таксисту знакомый перерезал шею, однако мужчина смог самостоятельно добраться до больницы и дошел до приемного отделения.
Правоохранители установили, что ранил таксиста 37-летний его знакомый.
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Во время осмотра машины пострадавшего и опроса свидетелей, копы установили, что ранение мужчина получил в ходе конфликта со своим знакомым.
Находясь в салоне авто, злоумышленник ударил потерпевшего раскладным ножом в область шеи.
В Киеве зарезали 25-летнего парня
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