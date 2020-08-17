В Донецкой области правоохранители задержали женщину, которая пыталась продать своего собственного ребенка за 400 тыс. грн.

— Поступила информация о роженице, которая хочет продать своего ребенка, а если покупатель не найдется — избавиться от него. Будучи беременной, женщина не собиралась оставлять ребенка в семье. Роженица подыскивала потенциальных клиентов и планировала продать младенца за 400 тыс. грн, — рассказали в полиции Донецкой области.

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Правоохранители провели спецоперацию, в рамках которой полицейские под прикрытием провели четыре встречи с женщиной. Так, была определена сумма, которая подтверждалась распиской.

— 12 августа женщина родила мальчика. 17 августа, правоохранители провели инсценировку бесчеловечного преступления. 20-летняя роженица встретилась с подставным продавцом и получила деньги за ребенка, — отметили в полиции.

Женщине грозит наказание по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ребенка временно передали врачам.















В Донецкой области роженица пыталась продать младенца за 400 тыс. грн / 4 фотографии

В Винницкой области мать привязала дочь на цепь

В Винницкой области 30-летняя женщина после ссоры с ребенком с помощью цепи и ошейника привязала девочку и держала ее в доме в течение двух часов.

По словам самой женщины, так она пыталась перевоспитать ребенка, который постоянно убегает из дома и отказывается помогать ухаживать за хозяйством.