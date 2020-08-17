В Винницкой области мать привязала свою дочь и держала в доме.

О таких действиях в Чечельницкое отделение полиции сообщила сама 14-летняя девочка.

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По указанному адресу выехали сотрудники полиции и выяснили, что 30-летняя женщина после ссоры с ребенком с помощью цепи и ошейника привязала девочку и держала ее в доме в течение двух часов.

По словам самой женщины, так она пыталась перевоспитать ребенка, который постоянно убегает из дома и отказывается помогать ухаживать за хозяйством.

Сейчас работники социальной службы и ювенальной превенции изучают ситуацию.

Действия 30-летней матери квалифицируются по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Ей грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Насилие в отношении детей

В Одесской области иностранец в состоянии алкогольного опьянения ударил в лицо ребенка своей сожительницы и приковал его цепью к радиатору.

В полицию обратилась бабушка 10-летнего мальчика, однако его мать сказала, что не видела издевательства над ребенком и как ее сожитель бил мальчика.

Во время осмотра сотрудники правоохранительных органов нашли цепь, на которую, вероятно, был привязан ребенок. Злоумышленнику объявлено о подозрении по ст. 146 УК Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.