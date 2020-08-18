На Харьковщине четверо детей попали в больницу из-за яда для крыс

В селе Липцы Харьковской области четверо детей оказались в больнице после того, как съели яд для крыс.

— Четверо жителей поселка в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы. По словам врача, состояние детей удовлетворительное, — рассказали в ГУ НП в Харьковской области.

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По словам правоохранителей, дети играли дома, когда нашли банку с ядом для крыс и решили его съесть.

Сейчас все обстоятельства устанавливаются.

В Киеве 2-летняя девочка отравилась алкоголем

В Подольском районе Киева госпитализировали 2-летнюю девочку с острым алкогольным отравлением.

Малолетняя девочка выпила алкоголь, когда за ней не уследила мать, распивавшая спиртное вместе с соседями на кухне общежития.