Во Львове 68-летняя сотрудница детсада погибла, сжигая мусор на территории детского учреждения.

— Когда 68-летняя львовянка сжигала мусор на территории детсада, ее одежду охватило пламя, и она не смогла его погасить, — говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел утром 17 августа, но в полиции и в городском совете сообщили о нем только на следующий день.

По данным полиции, сообщение о найденном обгоревшем трупе на территории детсада поступило в полицию около 7 утра 17 августа.

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В городском совете также сообщили, что речь идет о детском саде Радуга и погибшая много лет там проработала. На момент гибели она была сторожем.

По данному факту открыли уголовное производство — нарушение требований пожарной безопасности.

Пожар в Киеве

В конце июля на столичной Троещине на девятом этаже высотки вспыхнул пожар. В квартире находилась бабушка инвалид, которой почти 90 лет.

Соседи, только почувствовали запах гари, выбежали на улицу. На их глазах женщина погибла.