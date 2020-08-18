Во Львове умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

В Больнице скончался мужчина, которому в начале августа впервые в Украине пересадили поджелудочную железу от неродственного донора.

— Это огромная потеря не только для его родных, но и для всего нашего коллектива и тех, кто болел и переживал за мужчину. Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, — заявили в Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова.

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По словам врачей, мужчина пребывал длительное время в стабильном состоянии. У него работали почка и поджелудочная. Однако, потом показатели резко ухудшились, сосуды затромбировались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта.

Трансплантация поджелудочной железы

В Украине впервые трансплантировали поджелудочную железу. Ночью 7 августа операцию по пересадке органа от умершего донора сделали врачи Львовской клинической больницы скорой помощи.

Донором стал 38-летний житель Львовской области. Его госпитализировали с разрывом аневризмы сосудов головного мозга. Состояние мужчины было несовместимым с жизнью, поэтому родные подписали разрешение на донорство.

Медики утверждают, что это одна из самых сложных операций по пересадке органов. По статистике, каждый третий пациент не выживает.