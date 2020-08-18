В Беларуси нашли мертвым директора музея Константина Шишмакова

В Беларуси директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константина Шишмакова нашли мертвым.

Он отказался подписывать избирательный протокол и пропал.

Согласно данным TUT.BY, смерть Константина не имеет криминального характера, а больше походит на суицид. Однако Следственный комитет пока не комментировал трагедию.

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Константин Шишмаков пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии. В 17.00 он позвонил жене и заявил: Я здесь работать больше не буду, еду домой. Однако после этого он дома не появлялся.

По словам отца Константина Андрея Шишмакова, 9 августа подписывать итоговый протокол не захотел его сын и еще один парень.

Выборы в Беларуси

9 августа прошли очередные выборы президента Беларуси. По результатам Центральной избирательной комиссии победу одержал Александр Лукашенко, который уже 26 лет возглавляет страну. Однако такие результаты выборов не устроили значительное количество граждан, поэтому это привело к протестам в Беларуси.

Митинги ознаменовались избиениями активистов и массовыми задержаниями. Люди, которые выходили из СИЗО, жаловались на нечеловеческие условия, избиения и психологический прессинг.

Другим шагом стали массовые забастовки на фабриках и заводах.

Конфронтации между властью и оппозицией продолжаются уже девятый день.

Источник: ПСО Ангел, TUT.BY