В Каменском Днепропетровской области мужчина устроил стрельбу по детях во дворе жилого многоквартирного дома.
В полиции уточнили, что мужчина открыл огонь из пневматического оружия по детям.
Причиной такого поступка злоумышленник назвал шумное поведение детей, которые якобы ссорились у него под окнами.
Стрелок, который оказался пьяным, заявил полицейским, что хотел напугать ребят.
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В результате стрельбы у одного ребенка остался синяк.
Стрелка задержали правоохранители У него изъяли оружие и пули, которые направлены на экспертное исследование.
Стрельба в Обухове
В Киеве задержали мужчину, который вечером 5 августа возле остановки общественного транспорта в Обухове устроил стрельбу и скрылся на авто синего цвета.
В результате стрельбы ранена 20-летняя продавщица из киоска.