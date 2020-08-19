В Каменском Днепропетровской области мужчина устроил стрельбу по детях во дворе жилого многоквартирного дома.

В полиции уточнили, что мужчина открыл огонь из пневматического оружия по детям.

Причиной такого поступка злоумышленник назвал шумное поведение детей, которые якобы ссорились у него под окнами.

Стрелок, который оказался пьяным, заявил полицейским, что хотел напугать ребят.

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В результате стрельбы у одного ребенка остался синяк.

Стрелка задержали правоохранители У него изъяли оружие и пули, которые направлены на экспертное исследование.

Стрельба в Обухове

В Киеве задержали мужчину, который вечером 5 августа возле остановки общественного транспорта в Обухове устроил стрельбу и скрылся на авто синего цвета.

В результате стрельбы ранена 20-летняя продавщица из киоска.