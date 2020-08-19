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Факты / Происшествия

В Беларуси задержали украинца, которого разыскивают в РФ

На пропускном пункте Новая Гута в Беларуси задержали 34-летнего украинца, который приехал рейсовым автобусом из Киева.

— Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор — МВД Российской Федерации), — сообщили вечером 18 августа в пограничном комитете Беларуси.

В Беларуси задержали украинца, которого разыскивают в РФ

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Во время обыска вещей мужчины было обнаружено револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см.

Пограничники передали украинца сотрудникам белорусской милиции, его имя и фамилия не разглашается.

17 августа в ходе протестов в Минске задержали рабочего, который снимал Лукашенко на телефон.

Им оказался Андрей Судас, который работает на Минском заводе колесных тягачей.

Во время разговора Лукашенко крикнул рабочему, чтобы тот прекратил его снимать.

Источник: Госпогранкомитет Республики Беларусь

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