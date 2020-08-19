В Италии поезд сошел с рельсов — есть пострадавшие

В среду, 19 августа, в Милане (Италия) с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате инцидента травмы получили три человека, среди которых два машиниста.

Также пострадал и пассажир поезда, который выбил окно, чтобы выбраться.

Происшествие случилось в 25 км к северу от Милана по линии Милан-Лечче.

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По предварительной информации, четыре вагона поезда сошли с рельсов. Отмечается, что в поезде был только один пассажир.

Авария поезда в Шотландии

12 августа в Шотландии произошла железнодорожная авария. Из-за неблагоприятных погодных условий с рельсов сошел пассажирский поезд.

На месте происшествия работали около 30 карет скорой помощи.

Также на помощь пассажирам прибыли медицинский вертолет и несколько десятков спасателей.

Источник: ANSA

Фото: ANSA