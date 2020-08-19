На Харьковщине рецидивист с пистолетом напал на АЗС

В Изюме Харьковской области злоумышленник, угрожая оператору АЗС пистолетом, требовал заправить такси, на котором он приехал, как пассажир.
Правоохранители сразу задержали 25-летнего местного жителя.
— Мужчина был в неадекватном состоянии, пытался скрыться от правоохранителей. У правонарушителя изъято травматический пистолет, патроны, складной нож и другие вещественные доказательства, — рассказали в ГУ НП в Харьковской области.
Водитель такси, который привез злоумышленника, сразу покинул место происшествия, когда увидел, что делает его клиент.
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Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, незаконное обращение с оружием и похищение человека.
Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 187 (Разбой) УК Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
В Киеве иностранцы напали на водителя такси
В Киеве на улице Рокоссовского трое иностранцев напали на водителя такси и избили его. Известно, что конфликт возник из-за того, что мужчины не могли решить первоочередность проезда.
Тогда незнакомцы начали преследовать таксиста, а когда догнали, разбили стекло машины и избили его. Потом забрали сумку с документами и деньгами и скрылись.