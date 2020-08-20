Во Львове мужчина предлагал подростку 500 грн за интим

Во Львове 14-летний подросток раздавал листовки возле ТРЦ, когда к нему подошел 47-летний мужчина и попросил помощи в настройке мобильной связи в телефоне.

Злоумышленник попросил парня сесть в авто, мол на улице жарко, а там кондиционер.

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Львовянин протянул парню телефон и несовершеннолетний начал его настраивать. Вдруг мужчина начал к нему приставать. Юноша убрал его руку и попросил больше так не делать.

— Парень не растерялся и включил диктофон на телефоне и практически сразу закончив с настройками начал прощаться. Мужчина протянул ему 50 грн за помощь и снова начал приставать и предлагать интимные услуги, за которые готов был ему заплатить 500 грн, — рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовщины.

Когда юноша вышел из авто, то сразу позвонил в полицию. За несколько минут подозреваемого задержали, а в отделении он во всем признался.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины.

Изнасилование в Сумской области

На Сумщине правоохранители задержали насильника 9-летней девочки.

Выяснилось, что мужчине 31 год и родом он из Полтавской области, а с жертвой познакомился в соцсетях.

Как повод встретиться, он пообещал угостить девочку ужином в Макдональдс.