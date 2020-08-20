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Факты / Происшествия

Испугался поезда: в Киеве насмерть сбили лося-звезду соцсетей

В Киеве лось, который жил в лесопосадках и часто появлялся на видео в социальных сетях, погиб под колесами автомобиля.

Животное 20 августа ходило по улице Гринченко. Киевляне вызвали полицию, потом туда приехали сотрудники патрульной полиции, чтобы загнать животное в зеленую зону.

— Сразу несколько экипажей прибыли на помощь и сумели согнать животное на зеленую зону и удерживали его там, — отметили в Патрульной полиции Киева.

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Правоохранители оповестили соответствующие службы и ждали помощи. Ситуацию осложняло то, что приблизительный вес лося составлял примерно 500 кг. Более того, животное было очень пугливое.

— Поезд, который ехал мимо, неожиданно подал звуковой сигнал, чем очень напугал животное. Обезумевшее от страха животное сломя голову побежало в направлении улицы Саперно-Слободской, выбежало на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo, — добавили в полиции.

В результате аварии животное погибло.

В Киеве насмерть сбили лося-звезду соцсетей

4 августа лось забрел в Киев и прогуливался по улице Саперно-Слободской между многоэтажками.

Животное ходило по газонам и паслась на склоне. Первыми копытного увидели водители — лось бегал между дорогой и жилым микрорайоном.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Unsplash, Нацполиция

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