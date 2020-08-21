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Факты / Происшествия

Взрыв газа в Ярославле: есть жертва, под завалами остаются люди

В городе Ярославль (Россия) в жилом доме взорвался газ, в результате чего обрушились три этажа.

В результате взрыва как минимум один человек погиб, под завалами остаются люди.

В МЧС РФ заявили, что погибла женщина.

Утечка газа рассматривается как основная версия взрыва. На месте аварии работает более 100 спасателей.

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