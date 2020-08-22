В Одесской области мужчина насиловал свою 13-летнюю падчерицу и угрожал ей, если и что-то расскажет.

Супруги Валентина и Юрий поселились в селе Староказачье восемь лет назад. Мужчина взял женщину с ребенком, впоследствии у них родился еще и мальчик.

Тогда как глава семейства сидел дома, 13-летняя Татьяна работала на поле. Но однажды девочка шокировала своих взрослых коллег — рассказала, как отчим ее изнасиловал.

— Он ее насиловал в задний проход. Ребенок такими слезами плакал. Поверили. Там все поверили, — рассказывает Александра.

13-летняя девочка — единственная кормилица в семье. Она ездила на заработки в соседнюю деревню — собирала в поле помидоры и картофель. Все заработанные деньги — отдавала отчиму.

Девочка рассказала, что отчим пропивал все деньги и как-то начал также лезть к своему сыну.

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Услышав такую ​​шокирующую исповедь, женщины на работе сразу подняли на уши полицию и социальные службы. Ребенка из семьи немедленно забрали.

Однако единственный человек, который не верит словам подростка — ее мать. Говорит, что дочь все придумала.

Склонны верить словам девочки в полиции. Но пока не могут задержать мужчину, потому что ждут окончательных результатов экспертиз.

— Во время досудебного следствия назначен ряд экспертиз, проводится проверка, собираются все сведения. И уже по результатам экспертиз будет принято решение и сообщат о подозрении фигуранту, — отметила пресс-секретарь Белгород-Днестровского отдела полиции Одесской области Наталья Заремба.

Жители говорят, что вероятный насильник уже давно сбежал из деревни, но в полиции уверяют, что знают где он, и его обязательно задержат, если экспертизы подтвердят его причастность к преступлению.

Изнасилование в Ровенской области

В 2019 году в Ровенской области 43-летний мужчина несколько раз изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.

Девочка была запугана. Поэтому ничего не рассказывала матери, однако впоследствии оказалось, что она беременна.

Первыми это заметили учителя в школе. Когда медики подтвердили беременность, мать потребовала, чтобы насильника наказали.