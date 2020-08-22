В Киеве пьяный водитель мусоровоза наехал на мать с ребенком, женщина погибла

На улице Флоренции в Киеве мусоровоз наехал на мать с 4-летним ребенком. В результате наезда 46-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте.

Ребенок был госпитализирован в больницу с травмами головы.

Полиция получила информацию об инциденте в 13.55.

Читайте: В Киеве бездомный пытался изнасиловать 19-летнюю девушку

Предварительно установлено, что водитель мусоровоза находился в состоянии алкогольного опьянения. Он наехал на мать и ребенка во время маневра задним ходом.

Водитель 1993 года рождения задержан.

По факту открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы и права управлять транспортом на срок до трех лет.

ДТП в Киевской области

8 августа в Киевской области 82-летний киевлянин сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Пожилого водителя оперативно разыскали и задержали. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Пострадавшего 12-летнего мальчика доставили в больницу с переломом ключицы.