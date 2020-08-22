22 августа в Минске найден повешенным 28-летний Никита Кривцов, который принимал активное участие в протестах в Беларуси.
Мужчина пропал 10 дней назад. Последний раз он выходил на связь 12 августа.
По словам его жены, в последний раз телефон Кривцова включили в Республиканском центре неврологии и нейрохирургии в Минске, но его там не было.
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Его тело было найдено в лесопарке на улице Парникова в Партизанском районе города.
Мужчина исчез после демонстрации 12 августа. Семья искала его в тюрьмах и больницах.
Жена Кривцова сказала, что не знает, участвовал ли ее муж в протестах.
— Да, моего мужа нашли повешенным, но насчет того, был он избит или нет, еще неизвестно. Завтра поедем на познание, – сказала она.
Протесты в Беларуси
9 августа начались протесты в Беларуси против результатов выборов президента, на которых якобы победил Александр Лукашенко.
Люди вышли на улицы, протестуя против фальсификаций и требуя честных выборов и его отставки.
ОМОН избивал и задерживал протестующих и обычных прохожих.
Светлана Тихановская, которая является единственным соперником Лукашенко на выборах, заявила, что готова стать национальным лидером.
В стране объявлена общенациональная забастовка.
Источник: Новая Нива, ВВС