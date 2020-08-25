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Факты / Происшествия

На выезде из Киева столкнулись три грузовика и легковушка

На выезде из Киева в направлении Житомира произошло масштабное автопроисшествие — столкнулись сразу три грузовика и легковая машина Mitsubishi.

Вероятно на месте аварии есть пострадавшие — информация уточняется.

На месте ДТП образовались длинные пробки, поскольку столкновение произошло вблизи отбойника и перекрыло движение другого транспорта.

ДТП на Житомирской трассе: столкнулись 3 грузовика

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ДТП в Киеве

14 августа в Киеве на перекрестке Княжего Затона и Днепровской набережной произошло ДТП. В результате столкновения двух автомобилей водитель авто Mazda вылетел с дороги и въехал прямо в кафе.

Известно, что водителя Mazda госпитализировали в критическом состоянии. У продавца травмирована рука.

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