ДТП на Житомирской трассе: столкнулись 3 грузовика

На выезде из Киева в направлении Житомира произошло масштабное автопроисшествие — столкнулись сразу три грузовика и легковая машина Mitsubishi.
Вероятно на месте аварии есть пострадавшие — информация уточняется.
На месте ДТП образовались длинные пробки, поскольку столкновение произошло вблизи отбойника и перекрыло движение другого транспорта.
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ДТП в Киеве
14 августа в Киеве на перекрестке Княжего Затона и Днепровской набережной произошло ДТП. В результате столкновения двух автомобилей водитель авто Mazda вылетел с дороги и въехал прямо в кафе.
Известно, что водителя Mazda госпитализировали в критическом состоянии. У продавца травмирована рука.