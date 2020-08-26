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Факты / Происшествия

Смертельное ДТП в Киевской области: авто с подростками протаранило бетонный забор

В Киевской области водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и протаранил бетонный забор. На тот момент в машине находились водитель и четверо пассажиров.

— 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте происшествия, еще трое пассажиров 17 и 19 лет получили многочисленные травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение, — рассказали в полиции.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УК Украины.

  • В Киевской области в ДТП погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка
  • В Киевской области в ДТП погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка
  • В Киевской области в ДТП погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка
  • В Киевской области в ДТП погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка
Смертельное ДТП в Киевской области: авто с подростками протаранило бетонный забор / 2 фотографии

ДТП во Львовской области

В Каменка-Бугском районе Львовской области в результате ДТП погиб 10-летний ребенок.

Автомобиль BMW столкнулся с легковушкой Opel в селе Гаек вечером 25 августа.

Родителей мальчика госпитализировали в больницу, 29-летний водитель BMW не пострадал.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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