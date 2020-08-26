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Факты / Происшествия

В Тернополе во время родов умерла иностранка с коронавирусом

В Тернополе в роддоме умерла 29-летняя иностранка, у которой обнаружили коронавирус.

В городском штабе по борьбе с Covid-19 сообщили, что гражданке Замбии провели экстренное кесарево сечение, после чего она умерла. Ребенка удалось спасти.

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Сейчас медики выясняют инфицирован ли младенец коронавирусом.

По данным Тернопольской областной госадминистрации, 26 августа зафиксировано 5 100 случаев Covid-19, 61 человек умер, 2 863 — выздоровели. За последние сутки было выявлено 184 пациента с коронавирусом.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 августа в Украине зафиксировали 110 085 случаев коронавируса. За последние сутки обнаружили 1 670 инфицированных, умерли 36 больных, 584 выздоровели.

Всего за все время пандемии коронавируса в стране вылечились 54 277 украинцев, а умерли 2 354.

Источник: УНИАН

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