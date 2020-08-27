Во время стрельбы на трассе Киев — Харьков два человека получили ранения, их доставили в больницу. Это активисты общественной организации За жизь.
В полиции сообщили, что заложников после стрельбы нет. В Харьковской области была объявлена полицейская операция Сирена.
Информацию о стрельбе под Харьковом внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство.
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Вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков расстреляли автобус, в котором находились представители общественной организации За жизнь.
Злоумышленники на автомобиле Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса, сделали несколько выстрелов из травматического оружия и скрылись с места происшествия.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что группу нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области.