Во время стрельбы на трассе Киев — Харьков два человека получили ранения, их доставили в больницу. Это активисты общественной организации За жизь.

В полиции сообщили, что заложников после стрельбы нет. В Харьковской области была объявлена ​​полицейская операция Сирена.

Информацию о стрельбе под Харьковом внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство.

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Вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков расстреляли автобус, в котором находились представители общественной организации За жизнь.

Злоумышленники на автомобиле Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса, сделали несколько выстрелов из травматического оружия и скрылись с места происшествия.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что группу нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области.