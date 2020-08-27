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Расстрел автобуса на трассе Киев-Харьков — прокуратура задержала 14 человек

Правоохранители в результате расстрела автобуса на трассе Киев — Харьков задержали 14 человек по факту покушения на убийство.

По предварительной информации, неизвестные напали на микроавтобус, перевозивший представителей общественной организации, возле города Люботин Харьковской области.

Его догнали несколько автомобилей, остановили, разбили стекло и начали стрелять из пистолета резиновыми пулями.

Читайте: Расстрел автобуса на трассе Киев — Харьков: первые фото и видео

  • Расстрел автобуса на трассе Киев-Харьков: задержаны 14 человек
  • Расстрел автобуса на трассе Киев-Харьков: задержаны 14 человек
  • Расстрел автобуса на трассе Киев-Харьков: задержаны 14 человек
  • Расстрел автобуса на трассе Киев-Харьков: задержаны 14 человек
Расстрел автобуса на трассе Киев-Харьков — прокуратура задержала 14 человек / 2 фотографии

Вследствие стрельбы под Харьковом четверо пассажиров получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу. У пострадавших огнестрельные ранения конечностей и ушибы.

На трассе Киев — Харьков расстреляли автобус Mercedes вечером 27 августа. В нем ехали представители общественной организации За жизнь.

Группу нападавших на микроавтобус задержали в Красноградском районе Харьковской области.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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