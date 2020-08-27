В Харьковской области группа людей в подпольном цехе изготавливала наборы для отбора биологического материала для тестирования на коронавирус.

В сопроводительных документах на продукцию прописывали легальные места ее производства. Готовые наборы для тестирования через подставных физических лиц-предпринимателей доставляли в лечебные учреждения.

Во время обыска правоохранители изъяли 200 тыс. готовых наборов, а также сырье для производства на сумму около 12 млн грн.

Читайте: Четверть ПЦР-тестов на коронавирус могут быть ложноотрицательными — Минздрав

Сейчас ведется следствие, правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.















В Харьковской области изъяли 200 тыс. фальшивых тестов на Covid-19 / 4 фотографии

Это уже не первый случай, когда преступники пытаются наживаться на подобных вещах. Так, в мае этого года в Ровенской области подпольно изготовляли антисептик и шили маски.

Сбывали фальсификат через объявления на сайтах и ​​в соцсетях.

Источник: Государственная фискальная служба

Фото: Государственная фискальная служба