В Харьковской области изъяли 200 тыс. фальшивых тестов на Covid-19

В Харьковской области группа людей в подпольном цехе изготавливала наборы для отбора биологического материала для тестирования на коронавирус.
В сопроводительных документах на продукцию прописывали легальные места ее производства. Готовые наборы для тестирования через подставных физических лиц-предпринимателей доставляли в лечебные учреждения.
Во время обыска правоохранители изъяли 200 тыс. готовых наборов, а также сырье для производства на сумму около 12 млн грн.
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Сейчас ведется следствие, правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.
Это уже не первый случай, когда преступники пытаются наживаться на подобных вещах. Так, в мае этого года в Ровенской области подпольно изготовляли антисептик и шили маски.
Сбывали фальсификат через объявления на сайтах и в соцсетях.
Источник: Государственная фискальная служба