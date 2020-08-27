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Факты / Происшествия

В Харьковской области изъяли 200 тыс. фальшивых тестов на Covid-19

В Харьковской области группа людей в подпольном цехе изготавливала наборы для отбора биологического материала для тестирования на коронавирус.

В сопроводительных документах на продукцию прописывали легальные места ее производства. Готовые наборы для тестирования через подставных физических лиц-предпринимателей доставляли в лечебные учреждения.

Во время обыска правоохранители изъяли 200 тыс. готовых наборов, а также сырье для производства на сумму около 12 млн грн.

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Сейчас ведется следствие, правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.

  • В Харьковской области изъяли 200 тыс. фальшивых тестов на Covid-19
  • В Харьковской области изъяли 200 тыс. фальшивых тестов на Covid-19
  • В Харьковской области изъяли 200 тыс. фальшивых тестов на Covid-19
  • В Харьковской области изъяли 200 тыс. фальшивых тестов на Covid-19
  • В Харьковской области изъяли 200 тыс. фальшивых тестов на Covid-19
  • В Харьковской области изъяли 200 тыс. фальшивых тестов на Covid-19
  • В Харьковской области изъяли 200 тыс. фальшивых тестов на Covid-19
  • В Харьковской области изъяли 200 тыс. фальшивых тестов на Covid-19
В Харьковской области изъяли 200 тыс. фальшивых тестов на Covid-19 / 4 фотографии

Это уже не первый случай, когда преступники пытаются наживаться на подобных вещах. Так, в мае этого года в Ровенской области подпольно изготовляли антисептик и шили маски.

Сбывали фальсификат через объявления на сайтах и ​​в соцсетях.

Источник: Государственная фискальная служба

Фото: Государственная фискальная служба

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