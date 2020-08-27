СБУ 27 августа провела 48 обысков по адресам организаторов финансовой пирамиды в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе.

В настоящее время установлено, что они присвоили $250 млн свыше 600 тыс. вкладчиков.

Эти средства злоумышленники легализовали путем приобретения элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес.

Руководили незаконными сделками более 20 человек, помогали им в этом более 100 юридических лиц.

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Отобрали у вкладчиков $250 млн: СБУ разоблачила финансовую пирамиду / 3 фотографии

С начала 2019 года они приобрели за средства вкладчиков один из островов Днепровского каскада вместе с недвижимостью, 18 элитных авто, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности и тому подобное.

Суд наложил арест на имущество злоумышленников. Готовится сообщение о подозрении по трем статьям УКУ: ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (Отмывание доходов).

СБУ не раскрывает название пирамиды, но на фото можно узнать сертификаты B2B jewelry, а также ювелирный магазин организации.

Как аферисты отбирают жилье

В зоне риска — жители квартир, которые зарегистрированы на нескольких владельцев. Мошенники покупают часть и заселяют своего агента, а тот за деньги делает жизнь других владельцев невыносимой.

Такие схемы распространены в Киеве, где квадратные метры стоят очень дорого.