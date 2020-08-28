На Киевщине полицейские сняли с окна девятого этажа двух малолетних детей.

О детях в Фастовское отделения полиции сообщили прохожие. На место происшествия немедленно выехал наряд полиции.

Правоохранители выяснили, что в обеденное время мать легла спать с детьми, но они встали раньше и решили поиграть на подоконнике.

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С матерью правоохранители провели профилактическую работу.

Выпрыгнула в окно с ребенком

В Киеве женщина с 3-летним ребенком выпали из окна квартиры на четвертом этаже.

Мать пострадавшей женщины рассказала, что она готовила еду, когда произошла трагедия.

По ее словам, дочь подвергалась насилию со стороны сожителя и страдала депрессией.

Источник: Фастовский райотдел полиции