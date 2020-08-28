На Киевщине полицейские сняли с окна девятого этажа двух малолетних детей.
О детях в Фастовское отделения полиции сообщили прохожие. На место происшествия немедленно выехал наряд полиции.
Правоохранители выяснили, что в обеденное время мать легла спать с детьми, но они встали раньше и решили поиграть на подоконнике.
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С матерью правоохранители провели профилактическую работу.
Выпрыгнула в окно с ребенком
В Киеве женщина с 3-летним ребенком выпали из окна квартиры на четвертом этаже.
Мать пострадавшей женщины рассказала, что она готовила еду, когда произошла трагедия.
По ее словам, дочь подвергалась насилию со стороны сожителя и страдала депрессией.
Источник: Фастовский райотдел полиции