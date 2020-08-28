Мотоциклы столкнулись лоб в лоб: на Полтавщине в загадочном ДТП погибли родные братья

В Полтавской области произошла смертельная авария — не разминулись два мотоцикла. После столкновения на месте осталась только груда металла.

Погибшим в аварии оказались родные братья. Но загадочной остается причина ДТП, ведь никто из них скорости не превышал.

Спидометры обоих мотоциклов показывали 50 км/ч и 90 км/ч.

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Выжили в ДТП два человека, среди которых 19-летний пассажир, который ехал на одном из мотоциклов. Он получил черепно-мозговую травму и закрытый перелом ноги.

Также в живых остался 23-летний парень, которого нашли на месте под утро. Пострадавшего госпитализировали, врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Накануне в Полтавской области произошла еще одна авария, во время которой погибли три человека — водитель автомобиля и двое детей в возрасте 2 и 4 лет.