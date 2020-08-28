Таможенники в Одесской области требовали взятки за оформление евроблях

В Одесской области правоохранители задержали руководителя одного из таможенных постов местной таможни, который требовал взятки за оформление автомобилей, ввозимых за рубежа.

Руководитель со своими сообщниками требовал от $100 до $400 за быстрое оформление авто, ввезенных из Европы. В противном случае, таможенники специально искусственно препятствовали оформлению.

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— В случае отказа предоставлять неправомерные средства, предпринимателей ждали долгие таможенные досмотры и затягивание процесса оформления ввоза на неопределенный срок, — говорят в прокуратуре Одесской области.

Таможенников задержали во время передачи очередной взятки на их рабочем месте.

Всем участникам схемы сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

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С началу 2020 году ввели штрафы для владельцев авто на европейской регистрации. За несвоевременное растаможивание такого автомобильного транспорта штраф составляет до 170 тыс. грн.

Кроме этого, еще 34 тыс. грн уплачиваемая за использование транспортного средства в коммерческих целях.

Источник: Прокуратура Одесской области