В Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения разбил пять автомобилей.

Вечером 27 августа Патрульная полиция Киева заметила автомобиль Mercedes, который остановился на улице Антоновича на полосе общественного транспорта.

Сразу после остановки водитель иномарки начал двигаться вперед-назад и выполнять непонятные маневры на дороге.

Читайте: Мотоциклы столкнулись лоб в лоб: на Полтавщине в загадочном ДТП погибли родные братья

Во время проверки 46-летнего водителя сотрудники Патрульной полиции заметили у него признаки наркотического опьянения. Мужчине было предложено пройти медицинскую проверку, однако водитель резко тронулся с места и начал убегать.

46-летний водитель почти сразу попал в ДТП с участием двух машин, после чего он проехал перекресток и вновь въехал в еще два припаркованных автомобиля.

По данным Патрульной полиции Киева, мужчина отказался проходить медицинский осмотр, а пострадавших в ДТП нет.

Работники полиции составили протоколы на злоумышленника по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и вынесли постановление по ст. 122 (Остановка в полосе общественного транспорта) КоАП.















В Киеве пьяный водитель убегал от полиции и протаранил пять авто / 4 фотографии

ДТП в Киевской области

26 августа произошла смертельная ДТП в Киевской области. Водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и протаранил бетонный забор. В машине находились пять человек — водитель и четверо пассажиров.

Водитель, которому было 20 лет, и 15-летняя пассажирка погибли на месте. Другие пассажиры 17 и 19 лет получили многочисленные травмы.

Фото: Патрульная полиция Киева