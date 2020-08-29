28 августа около 20.00 на автозаправке в Борисполе мужчина похитил четырехлетнюю девочку.

Похититель воспользовался тем, что мать ребенка отвлеклась.

Во время оплаты топлива, он взял девочку, посадил ее в машину и поехал в неизвестном направлении.

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Мать ребенка обратилась в полицию, которая оперативно нашла похитителя и девочку. Ребенка вернули матери, к счастью, он был невредим.











Пока мать отвлеклась: в Борисполе мужчина похитил 4-летнюю девочку / 3 фотографии

Правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, сейчас он находится в СИЗО. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Похищение ребенка в Одесской области

В Одесской области 31-летний мужчина похитил и изнасиловал восьмилетнего мальчика.

Злоумышленника задержали, его вину доказали.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.