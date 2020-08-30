На Черниговщине сгорел жилой дома, погибли два человека, среди них ребенок

Ночью 30 августа в селе Дуболуговка в Черниговской области сгорел жилой дом. В пожаре погибли два человека, среди них двухлетний ребенок.

Пожар возник в 01.33. Кроме жилого дома сгорело и хозяйственное здание.

Ликвидировать пожар удалось в 06.05.

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К тушению привлекалось 11 человек и пять единиц техники, из них от ГСЧС четыре человека личного состава и одна единица техники.

Пожар в Чернигове

3 августа в Чернигове на предприятии произошел пожар в складских помещениях. Огонь охватил здание на улице Мазепы 62 В, возле остановки Нефтебаза.

В помещении произошло разрушение внешней стены, межэтажных перекрытий и кровли здания. В результате обвала спасатели не пострадали, но площадь пожара увеличилась с 400 м² до 2 400 м².