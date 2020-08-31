Возле Италии сгорела лодка с мигрантами, есть жертвы и пропавшие без вести

Возле берегов Италии, на юге страны, загорелась лодка, в которой находились мигранты.
В пожаре погибли двое мужчин и женщина, еще три человека пропали без вести. Двое находятся в тяжелом состоянии.
12 человек доставили в порт на итальянских военно-морских судах — в центр приема мигрантов в Кротоне. Шестерых из них госпитализировали с тяжелыми ожогами. Также в больницу попали двое сотрудников Финансовой полиции Италии, которые забирали людей с лодки.
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Причиной пожара стала утечка топлива. Он возник, когда к лодке подошел итальянский военный корабль, который брал на борт мигрантов. Во время этого прогремел взрыв.
Изначально в лодке находились 34 человека, но 13 мигрантов доплыли до берега до того, как судном заинтересовались итальянская таможенная служба и полиция.
Мигранты в Италии
25 мая на Сицилии неизвестное судно высадило 400 беженцев.
После высадки корабль успел скрыться от вертолетов и кораблей береговой охраны. После часов розыска они так и не нашли судно.
Правоохранители вместе с солдатами начали задержание, поскольку для них предусмотрен двухнедельный карантин.
Это одна из крупнейших групп мигрантов, которую высаживали на Сицилии.
Источник: Al Jazeera