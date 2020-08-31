В Киеве 21 августа стало известно об исчезновении местного жителя, который работает риелтором. Из дома он ушел на рабочую встречу, однако с тех пор на связь не выходил.

29 августа правоохранители провели спецоперацию по освобождению заложника и задержания семи похитителей.

Во время обысков полиция изъяла вещественные доказательства, оружие, боеприпасы.

Читайте: Пытали ради $3 тыс: на Черниговщине задержали грабителей пенсионеров

Мужчину неделю удерживали в наручниках в полуразрушенном заброшенном помещении, в одном из сел Фастовского района.

Заложника постоянно били, пытали и требовали деньги.

У пострадавшего многочисленные гематомы и сломана нижняя конечность.



















Били, пытали и неделю держали в наручниках: в Киеве похитили риелтора / 5 фотографий

Похищение человека в Харьковской области

24 июля на Харьковщине полиция освободила мужчину, которого незаконно удерживали члены этнической преступной группировки.

39-летнего жителя области похитили трое мужчин из-за несуществующего долга, а семье сообщили, что выкупить его можно за $20 тыс.