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Факты / Происшествия

Били, пытали и неделю держали в наручниках: в Киеве похитили риелтора

В Киеве 21 августа стало известно об исчезновении местного жителя, который работает риелтором. Из дома он ушел на рабочую встречу, однако с тех пор на связь не выходил.

29 августа правоохранители провели спецоперацию по освобождению заложника и задержания семи похитителей.

Во время обысков полиция изъяла вещественные доказательства, оружие, боеприпасы.

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Мужчину неделю удерживали в наручниках в полуразрушенном заброшенном помещении, в одном из сел Фастовского района.

Заложника постоянно били, пытали и требовали деньги.

У пострадавшего многочисленные гематомы и сломана нижняя конечность.

  • В Киеве похитили риелтора
  • В Киеве похитили риелтора
  • В Киеве похитили риелтора
  • В Киеве похитили риелтора
  • В Киеве похитили риелтора
  • В Киеве похитили риелтора
  • В Киеве похитили риелтора
  • В Киеве похитили риелтора
  • В Киеве похитили риелтора
  • В Киеве похитили риелтора
Били, пытали и неделю держали в наручниках: в Киеве похитили риелтора / 5 фотографий

Похищение человека в Харьковской области

24 июля на Харьковщине полиция освободила мужчину, которого незаконно удерживали члены этнической преступной группировки.

39-летнего жителя области похитили трое мужчин из-за несуществующего долга, а семье сообщили, что выкупить его можно за $20 тыс.

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