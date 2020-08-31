PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Угрожал и стрелял в воздух: в Винницкой области мужчина отобрал авто у таксиста

В Винницкой области полицейские задержали вооруженного угонщика автомобиля. 30 августа, 25-летний грабитель, угрожая пистолетом, отобрал у таксиста легковушка Cherry Amulet.

Мужчина вызвал такси и попросил 28-летнего водителя отвезти его в Винницкий район. У одного из сел, угрожая пистолетом и сделав несколько выстрелов, злоумышленник выгнал таксиста и скрылся на его авто.

Читайте: Ромский погром на Харьковщине: полиция возбудила два уголовных дела

Полицейские ввели оперативный план Перехват и обнаружили авто, которое ехало в направлении соседней Хмельницкой области.

Полученную информацию оперативники передали коллегам из Староконстантиновского района, которые и задержали злоумышленника.

Правонарушителем оказался 25-летний житель Житомирской области. В июне 2020 года он освободился из тюрмы.

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Убийство в Винницкой области

В Бершади в Винницкой области полиция расследует ужасное убийство — мужчина убил свою возлюбленную и спрятал тело в поле с кукурузой.

33-летнюю Анну полиция разыскивала более недели. На труп девушки наткнулись посреди поля, в нескольких километрах от города.

Источник: Отдел коммуникации полиции Винницкой области

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка