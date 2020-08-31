Угрожал и стрелял в воздух: в Винницкой области мужчина отобрал авто у таксиста

В Винницкой области полицейские задержали вооруженного угонщика автомобиля. 30 августа, 25-летний грабитель, угрожая пистолетом, отобрал у таксиста легковушка Cherry Amulet.

Мужчина вызвал такси и попросил 28-летнего водителя отвезти его в Винницкий район. У одного из сел, угрожая пистолетом и сделав несколько выстрелов, злоумышленник выгнал таксиста и скрылся на его авто.

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Полицейские ввели оперативный план Перехват и обнаружили авто, которое ехало в направлении соседней Хмельницкой области.

Полученную информацию оперативники передали коллегам из Староконстантиновского района, которые и задержали злоумышленника.

Правонарушителем оказался 25-летний житель Житомирской области. В июне 2020 года он освободился из тюрмы.

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Убийство в Винницкой области

В Бершади в Винницкой области полиция расследует ужасное убийство — мужчина убил свою возлюбленную и спрятал тело в поле с кукурузой.

33-летнюю Анну полиция разыскивала более недели. На труп девушки наткнулись посреди поля, в нескольких километрах от города.

Источник: Отдел коммуникации полиции Винницкой области