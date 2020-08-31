Разорвал одежду и снял с себя белье: в Борисполе мужчина пытался изнасиловать 4-летнюю девочку

В Борисполе на АЗС мужчина похитил 4-летнюю девочку, которую хотел изнасиловать. Он отвез ребенка в поле возле аэропорта, где остановил автомобиль.

29-летний злоумышленник признался, что разорвал одежду на девочке, а себе хотел одеть презерватив и изнасиловать ребенка.

Но, к счастью, работники полиции успели вовремя и мужчина не успел причинить вреда девочке.

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Задержанный до этого в уголовных делах не фигурировал. Несколько лет назад он открыл возле школы небольшую лавку с канцтоварами, где работал лично и всегда был ласковым с детьми.

Местные жители предполагают, что на преступление мужчина решился из-за того, что накануне от него ушла девушка с ребенком.

Похитили 4-летнюю девочку в Борисполе 28 августа в 20.00. Похититель воспользовался тем, что мать ребенка отвлеклась.

Во время расчета за топливо, он взял девочку, посадил ее в авто и уехал в неизвестном направлении.