Полиция Украина имеет новые факты, которые доказывают непричастность к убийству итальянского журналиста Андреа Рокелли украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Следствие провело ряд экспертиз и следственных экспериментов, которые доказывают, что Маркив не стрелял из миномета по местности, где находились журналисты, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

— Установлено, что расстояние между позицией, на которой нес службу Маркив, и местом гибели журналиста Рокелли, составляет 1 километр 760 метров. С позиции солдата место гибели вообще не просматривалось и было вне визуального наблюдения, — заявили на брифинге МВД.

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Также украинские следователи нашли свидетелей, которые дают убедительные показания относительно невиновности нацгвардейця Виталия Маркива.

Кто такой Виталий Маркив

Виталий Маркив жил до войны в Италии, имеет двойное гражданство — Украины и итальянское. С начала войны с РФ, вернулся в Украину и поступил на службу в батальон Национальной гвардии им. Кульчицкого.

Отвоевал год и вернулся в итальянскую Павию. Задержали экс-бойца в Италии 30 июня 2017 года.

Суд над Маркивым

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Виталия Маркива до 24 лет лишения свободы.

Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу Маркива весной 2020 года. Но в связи с пандемией коронавируса, заседание отложили на неопределенный срок.

В ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.