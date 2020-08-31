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Факты / Происшествия

В Дагестане в женщину заползла змея: как врачи ее доставали (18+)

В Дагестане врачи достали мертвую змею из женщины, которая заползла в нее в одном из сел.

Рептилию доставали из желудка.

Видео операции опубликовано в Facebook.

Змея заползла в рот спящей̆ под деревом женщине из села Леваши.

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Медики провели операцию и вытащили змею, которая была длиной более метра.

Однако в Минздраве Дагестана опровергли операцию по извлечению змеи из.

— Это не соответствует действительности. Не было факта, что в медицинских учреждениях извлекали змею из желудка женщины. Это не в наших медицинских учреждениях – не в Дагестане.  У нас такого случая не было, чтобы змея забралась в рот. Мы просто обзвонили медицинские учреждения – нигде такого не было у нас, — заявили в Минздраве Дагестана.

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