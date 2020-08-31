Марш равенства в Одессе: за мелкое хулиганство задержали 12 человек

В центре Одессе полиция задержала 16 нарушителей общественного порядка.

Во время акции в поддержку представителей ЛГБТ + группа их противников в толпе распылила газ и забросала людей яйцами.

В результате в медицинское учреждение доставили двух полицейских и задержали 16 человек.

Сегодня полиция добавила, что после проверки к административной ответственности по факту мелкого хулиганства и неповиновения законному распоряжению полицейские привлекли двенадцать человек.







У участников Марша равенства в Одессе химические ожоги, полицейские в больнице / 2 фотографии

Еще троих несовершеннолетних после взятия объяснений передали родителям.

— По факту насилия в отношении одного из сотрудников правоохранительных органов начато досудебное расследование по ч. 2 ст.345 Уголовного кодекса Украины. В рамкам указанного уголовного производства по ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержан 17-летний правонарушителя, — отметили в полиции.

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Кроме этого у 24-летней участницы марша диагностировали химический ожог глаз, лица и шеи первой степени.

Она указала, что в ее сторону во время мероприятия вылили неизвестное вещество.

Что произошло в Одессе

В воскресенье, 30 августа, по улицам города прошел ЛГБТ-марш. Параллельно на Приморском бульваре собрались активисты организации Традиция и порядок.

В результаты столкновений задержали 16 человек.