Пулевые ранения и сломанные ноги: бизнесмена из Киева неделю пытали в заброшенном доме

48-летнего киевского бизнесмена похитили в столице и больше недели пытали. Мужчину вывезли в заброшенный дом и требовали более $2 млн.

Бизнесмен занимался недвижимостью. Похищение произошло после того, как он приехал на деловую встречу. После нее он должен был поехать посмотреть земельный участок.

На улице ему вкололи седативное вещество и вывезли в глухое село. В доме ему дали только матрас. Руки мужчины находились в наручниках все восемь дней, которые он находился в этом доме.

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Когда охранники отвлеклись, бизнесмен попытался сбежать и спрыгнул со второго этажа дома. В результате он сломал обе ноги. После этого в его сторону было совершено два выстрела – один в голову, а второй в живот. Пули были из пневматического пистолета, поэтому мужчина смог выжить.

О том, что бизнесмена похитили рассказала его жена, но найти бандитов оказалось непросто.

Мужчина знал своих похитителей. Все они не имели проблем с законом. Им помогал бывший сотрудник полиции.

Во время обысков был найден целый арсенал оружия. Один из похитителй служил в АТО. По данным полиции, оружие может быть оттуда.

Злоумышленникам грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Похищение произошло 21 августа. Мужчина работал риелтором в столице.

29 августа правоохранители провели спецоперацию по освобождению заложника и задержания семи похитителей.