Прокуроры сообщили организатору финансовой пирамиды подозрение в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также в ”отмывании” денег, полученных преступным путем.

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

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Участники преступной схемы собирали денежные средства граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.

По данным следствия, чтобы легализовать средства, организаторы приобрели один из островов Днепровского каскада, 18 элитных внедорожников за $100 тыс., драгоценности и другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн.

По данным СМИ, речь идет о компании B2B jewerly.

Обыски в B2B jewelry

СБУ 27 августа провела 48 обысков по адресам организаторов финансовой пирамиды в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе.

В настоящее время установлено, что они присвоили $ 250 млн свыше 600 тыс. вкладчиков.